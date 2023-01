Sanabria tra Torino e mercato: titolare col Verona, per ora è incedibile

Tonny Sanabria, attualmente, è l'unico attaccante a disposizione di Juric: con il Verona dal 1' per riscattarsi e guadagnare fiducia

Beatrice Andreello

Ricomincia finalmente il campionato e per alcuni giocatori del Torino questa ripresa la si può considerare come un secondo inizio di stagione: domani - 4 gennaio - i granata di Ivan Juric scenderanno sul campo del Grande Torino per sfidare il Verona, calcio d'inizio programmato alle 14.30. Tra gli osservati speciali di questa sfida c'è sicuramente l'attaccante del Toro Antonio Sanabria, attualmente l'unica punta a disposizione del tecnico croato e per questo partirà titolare.

Sanabria, contro il Verona per un nuovo inizio — Non è di certo un segreto che nella prima parte di questo campionato Sanabria non sia riuscito a rendere al meglio in campo: a dimostrarlo sono, infatti, le uniche 2 reti e 1 assist che il paraguaiano è riuscito a mettere a segno nei primi mesi di campionato. Numeri abbastanza bassi per una prima punta e considerando anche l'indisponibilità di Pietro Pellegri - per lui una lesione del bicipite femorale della coscia destra - il 9 granata ha ora la possibilità di riconquistare la fiducia del tecnico e di dare una svolta alla sua stagione. Lo scorso anno, nel mese di gennaio, Sanabria ha realizzato 2 reti: che anche quest'anno possa portare fortuna questo periodo?

Nessuna disponibilità del paraguaiano sul mercato — Messo in chiaro, quindi, che al momento Sanabria è l'unico attaccante disponibile sulla panchina granata, di conseguenza la società granata lo ha "blindato" per il mercato: uno dei reparti più in emergenza del Torino, come si sa, è proprio l'attacco. Ecco perché il ds Vagnati è alla ricerca di un profilo che possa adattarsi al meglio alle esigenze della squadra e di Juric: il primo nome affiancato al mercato del Toro è, infatti, quello di Shomurodov. Con l'uzbeko - giocatore di cui la Roma detiene il cartellino - la trattativa potrebbe andare a buon fine, mancano soltanto da definire i termini economici. Dunque, un potenziale arrivo di un altro attaccante potrebbe dare a Sanabria del filo da torcere: domani, contro il Verona, ha la possibilità - e si puo' dire sicurezza - che nessuno gli tolga il posto in campo, perciò dovrà essere capace di sfruttare questa ripresa nel migliore dei modi.