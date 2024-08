Schuurs, tra due settimane le stime sul rientro. E lui: “Non molliamo mai”

Bisognerà ancora aspettare per rivedere in campo Perr Schuurs. Il recupero del centrale olandese ha subito un ulteriore rallentamento rispetto ai piani iniziali, che prevedevano un rientro in gruppo nella prima decade di agosto. La speranza di...

Alberto Giulini Vicedirettore 2 agosto 2024 (modifica il 2 agosto 2024 | 06:31)

Bisognerà ancora aspettare per rivedere in campo Perr Schuurs. Il recupero del centrale olandese ha subito un ulteriore rallentamento rispetto ai piani iniziali, che prevedevano un rientro in gruppo nella prima decade di agosto. La speranza di inizio estate era rivedere l’ex Ajax tra i convocati per le prime giornate di campionato, una tempistica che non sarà rispettata.

Il messaggio: “Non molliamo mai” — Schuurs si è dovuto sottoporre ad un nuovo intervento chirurgico, eseguito questa volta a Londra dopo una serie di consulti da specialisti. La buona notizia è che si tratta solamente di un intervento di pulizia in artroscopia. Niente di particolare invasivo, dunque, come poteva essere ad esempio un nuovo intervento di ricostruzione del legamento. Per quanto riguarda le tempistiche del ritorno a disposizione, bisognerà aspettare un paio di settimane per avere una data indicativa. Il giocatore tornerà subito a Torino e proseguirà con la riabilitazione, sperando di non incappare in nuovi intoppi. E intanto Schuurs ha affidato ai social il primo messaggio dopo l’operazione: “Rimaniamo positivi, non molliamo mai”.