Senza ottavo posto la stagione sarebbe positiva? Sì, secondo la maggioranza

Nelle scorse ore avevamo proposto qui su Toro News ai nostri lettori un sondaggio nel quale vi chiedevamo se giudichereste in modo positivo la stagione della squadra di Juric anche se non dovesse arrivare l'ottavo posto. La risposta per la maggior parte dei votanti è risultata essere affermativa. Ben il 68,37% del totale ha risposto "Sì" a questa domanda contro solo un 31,63% di pareri negativi. Una buona fetta di tifosi granata si ritiene quindi soddisfatta dalla stagione prodotta da questo Toro. In ogni caso per scoprire in che posizione di classifica terminerà il campionato la formazione granata basterà a attendere ancora poche ore. Alle 18:30 il Torino ospiterà l'Inter nella 38^ ed ultima giornata di Serie A. Una vittoria significherebbe raggiungere l'ottava posizione senza dover pensare alle altre concorrenti mentre un pareggio o una sconfitta costringerebbero i granata a restare fuori dalle prime 8 in seguito alla vittoria della Fiorentina nell'anticipo del venerdì sera.