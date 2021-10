Serbia-Azerbaigian 3-1, Lukic in campo per 90′: buona prestazione in mediana

Buona prestazione per il centrocampista del Torino contro la Nazionale allenata dall'ex granata Gianni De Biasi

Novanta minuti in mediana per Sasa Lukic contro l'Azerbaigian dell'ex tecnico granata Gianni De Biasi. Festa della Serbia in questo secondo e ultimo appuntamento di ottobre. I ragazzi del commissario tecnico Stojkovic hanno vinto 3 a 1 grazie alla doppietta dell'attaccante della Fiorentina Vlahovic (tre gol in quattro giorni: era infatti stato decisivo in Lussemburgo) e alla rete di Tadic (subentrato nel secondo tempo). Per la Serbia sono tre punti pesantissimi, perché portano la selezione di Lukic a quota 17 punti dopo sette partite. Al secondo posto del girone A c'è il Portogallo di Cristiano Ronaldo che ha conquistato fin qui un punto in meno, anche se ha disputato sole sei gare. Decisiva per la vittoria del raggruppamento in vista del Mondiale in Qatar del 2022 sarà la sfida tra Portogallo e Serbia del prossimo 14 novembre. I lusitani potrebbero presentarsi davanti in classifica, considerato che l'11 novembre sfideranno l'Irlanda in trasferta, ma la Serbia avrà sul campo l'opportunità di portarsi a casa il girone A e con esso la qualificazione diretta ai Mondiali, dopo che non è arrivata quella (ben più accessibile) agli Europei.