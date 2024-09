Serie A, anticipi e posticipi giornate 7-13: ecco giorno e ora del derby

Sono stati resi pubblici gli orari e le date delle partite dalla quinta giornata alla tredicesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025. La quinta giornata vedrà il Torino di Paolo Vanoli impegnato nell'anticipo in programma venerdì 20 settembre alle 20:45 nella trasferta contro l'Hellas Verona. Invece, domenica 29 settembre alle 12.30 il Torino ospiterà allo Stadio Olimpico Grande Torino la Lazio di Baroni nella partita valida per la sesta giornata. Sabato 5 ottobre alle 20.45 l'Inter di Simone Inzaghi ospiterà il Torino di Vanoli a San Siro per la settima giornata di campionato. Doppia trasferta per il Torino perchè domenica 10 ottobre alle 18.00 affronterà il Cagliari al Sant'Elia nella gara valida per l'ottava giornata di campionato. Il Torino poi per la nona giornata di campionato affronterà in casa venerdì 25 ottobre alle 20.45 il Como di Cesc Fabregas. Mentre per il primo turno infrasettimanale del campionato di Serie A 2024-2025 in occasione della decima giornata, giovedì 31 ottobre alle 20.45 il Torino affronterà la Roma in trasferta. Nell'undicesima giornata di campionato, il Torino affronterà all'Olimpico Grande Torino domenica alle 15:00 la Fiorentina di Palladino. Grande attesa, invece, per la dodicesima giornata che vedrà in scena il Derby della Mole tra Juventus e Torino in programma sabato 9 novembre alle 20:45. Infine, domenica 24 novembre alle 15:00 il Torino ospiterà il Monza nella gara valida per la tredicesima giornata di campionato.