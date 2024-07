Serie A, comunicate le date del campionato 2024-2025: le info

Serie A, le date di calendario

In attesa del sorteggio - in programma domani, giovedì 4 luglio - che deciderà gli accoppiamenti del prossimo campionato di Serie A giornata per giornata, la Lega Serie A ha comunicato le date di calendario per la stagione 2023-2024. Il prossimo campionato di Serie A prenderà ufficialmente il via domenica 18 agosto, quando il Torino sarà già sceso in campo per i trentaduesimi di Coppa Italia. Previsto da calendario un unico turno infrasettimanale, che si terra nella prima parte di stagione, ovvero mercoledì 30 ottobre. Quattro le finestre dedicate alla sosta per le Nazionali: domenica 8 settembre, domenica 13 ottobre, domenica 17 novembre le prime; l'ultima domenica 23 marzo. Il campionato di Serie A terminerà ufficialmente nel weekend del 25 maggio 2025.