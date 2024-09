Serie A, il Toro ha il nono monte ingaggi del campionato: la classifica

Torino, i granata hanno il nono monte ingaggi

I granata hanno il nono monte ingaggi del campionato con 23 milioni di euro. Subito sopra c'è la Fiorentina a quota 35 e subito dietro il Genoa a quota 21. Spicca il Bologna a 18. Bisogna comunque ricordare che nel conteggio non ci sono anche tutti i nuovi acquisti i cui stipendi non sono stati comunicati. Rimangono, comunque, utili questi dati perché riescono a dare una misura di quanto i singoli club spendano per le proprie rose e, inoltre, permettono di dimostrare di come non sempre una maggior spesa equivalga ad un maggior posizionamento in classifica, come si è visto nel caso del Bologna. Una buona programmazione e un ottimo scouting, coadiuvato da una guida tecnica di livello, possono garantire risultati sportivi rilevanti.