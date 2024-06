Serie A, la classifica del solo girone di ritorno: il Torino a +1 sulla Juventus

Nella seconda metà di campionato il Toro è andato meglio della Juve: è mancata comunque una media punti da Europa anche solo in questo frangente

Federico De Milano Redattore 4 giugno 2024 (modifica il 4 giugno 2024 | 15:07)

Il campionato 2023/24 del Torino si è concluso con 53 punti raccolti in 38 giornate, lo stesso bottino ottenuto nel campionato precedente ma in quest'ultima stagione questi 53 punti sono stati sufficienti per il nono posto (grazie ai migliori risultati ottenuti nei confronti diretti col Napoli che chiude decimo) mentre l'anno prima i granata si sono piazzati in decima posizione. La differenza reti è stata neutra in quanto i numero di gol realizzati è lo stesso di quelli subiti (36), un dato che non può lasciare soddisfatti in casa Toro se si vuole ambire all'Europa. Ma analizzando solo il girone di ritorno - ovvero la fase decisiva del campionato - la situazione cambia?

La classifica del girone di ritorno: il Torino è sempre nono, crollo Juventus che si trova dietro ai granata — Osservando i punti fatti dalle venti squadre di Serie A nella sola seconda metà di campionato, si nota come in realtà per il Torino la situazione non cambi affatto. Il gruppo allenata da Ivan Juric è infatti esattamente nella medesima posizione della classifica completa, ovvero il nono posto e davanti c'è sempre la Fiorentina ottava che l'anno prossimo giocherà quella Conference League sognata e mancata dai granata. I punti ottenuti tra la prima e la seconda metà di stagione sono sostanzialmente gli stessi per il Toro: 27 all'andata e 26 al ritorno. La cosa particolare ed interessante che si nota, è una differenza che c'è tra le prime sette posizioni della classifica del solo girone di ritorno e quella intera. Il Genoa (che in realtà si è piazzato 11°) nella seconda parte di campionato è settimo e a crollare è la Juventus. I bianconeri passano infatti dal terzo posto al decimo del solo ritorno: il crollo che ha avuto l'ormai ex squadra di Allegri nel 2024 è stato evidente e ciò l'ha portata a fare anche meno punti del Toro che con 26 lunghezze batte di uno gli storici rivali concittadini fermi a quota 25 nelle 19 gare dopo il giro di boa del campionato.

Inter 44

Atalanta 39

Bologna 36

Milan 36

Roma 34

Lazio 31

Genoa 28

Fiorentina 27

Torino 26

Juventus 25

Napoli 25

Verona 24

Empoli 23

Cagliari 21

Udinese 20

Monza 20

Lecce 17

Frosinone 16

Sassuolo 11

Salernitana 5

La classifica dopo il mercato di gennaio: ancora maggiore il distacco tra Toro e Juve — Se si analizza invece lo spezzone di classifica da febbraio fino a fine stagione (ovvero dalla conclusione del mercato di gennaio in avanti) il distacco tra granata e bianconeri aumenta ancora di più. Prendendo in esame i risultati di Serie A dalla 23^ giornata compresa fino al termine della stagione, si nota come il Torino abbia raccolto 22 punti contro i soli 18 della Juventus. Un gap di quattro lunghezze che testimonia come la seconda metà di campionato della Juve sia stata molto negativa e ciò forse può far aumentare ancora di più i rimpianti per Juric e i suoi giocatori per non essere riusciti a vincere il derby dello scorso 13 aprile contro una Juve che era davvero alla portata e in un momento di poca brillantezza.

Inter 37

Atalanta 33

Bologna 32

Milan 29

Roma 28

Fiorentina 26

Lazio 24

Torino 22

Genoa 21

Verona 20

Udinese 19

Empoli 19

Juventus 18

Napoli 18

Cagliari 18

Monza 17

Lecce 17

Frosinone 12

Sassuolo 11

Salernitana 5