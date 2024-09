Serie A, la classifica: il Torino espugna il Bentegodi e diventa capolista

Sono andate in scena le prime due gare della 5ª giornata di Serie A. Il Cagliari perde in casa contro l'Empoli, con gli azzurri che vincono per 2-0, grazie alle reti di Colombo ed Esposito. In serata il Torino vince contro il Verona, con il risultato di 3-2. Decisive le reti dei tre attaccanti Sanabria, Zapata e Adams da subentrato. Per i gialloblù, invece, ci sono i gol di Kastanos e Mosquera nel finale. Il Torino conquista altri tre punti e si proietta primo in classifica in solitaria, a quota 11 punti. Analizziamo ora la classifica.