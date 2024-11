Serie A, la classifica: il Toro rimane all’undicesimo posto in attesa della Roma

La giornata di oggi si è aperta con il match delle 12:30 tra Genoa e Cagliari. La prima di Vieria sulla panchina del grifone termina 2-2, risultato che serve a poco ad entrambe le squadre. Alle 15:00 la Fiorentina ha superato agilmente per 2-0 il Como rimanendo in vetta alla classifica. Il Torino non va oltre il pareggio con il Monza, 1-1 che non accontenta Vanoli. Per i garanta sarebbe stata fondamentale una vittoria per guadagnare fiducia in vista della prossima gara con il Napoli. Di seguito la classica attuale di Serie A, in attesa del termine della tredicesima giornata.