Serie A, la classifica: Juve e Bologna vincono, notte al 9° posto per il Toro

Il Toro domani sera scenderà in campo contro la Cremonese per agguantare tre punti necessari per riprendere il settimo posto, ora perduto a causa delle vittorie di Bologna e Juventus. I rossoblù, infatti, ieri sono usciti vincitori da Marassi contro la Sampdoria, grazie alla rete di Orsolini sul finire del match. Oggi, invece, i bianconeri hanno sconfitto lo Spezia: in Liguria Kean e Di Maria hanno regalato tre punti preziosi. Ebbene, i granata sono finiti noni a quota 30, ma avrebbero la possibilità, vincendo con i grigiorossi, di tornare al settimo posto superando i felsinei e i "cugini" ora a 32. Intanto questa sera la Roma di Mourinho ha sconfitto il Verona: i capitolini salgono al terzo posto e gli scaligeri restano a due punti dalla salvezza.