Serie A, la classifica: la Viola vince in extremis, tre punti per Roma e Lazio

La Serie A ha aperto le danze ieri, quando è arrivata anche la prima vittoria del Torino nella stagione 2022-2023. Oggi, domenica 14 agosto, hanno esordito per prime Fiorentina e Lazio. La Viola è partita col brivido, vincendo all'ultimo respiro con la neopromossa Cremonese: alla fine passa la squadra d'Italiano per 3-2, decisivo lo zampino dell'ex granata Mandragora, suo il tiro-cross che porta all'errore di Radu. Anche la Lazio ha la meglio sul Bologna, in una partita nervosa: De Silvestri e Immobile regalano a Sarri i tre punti, non basta Arnautovic a Mihajlovic. Vincono con lo stesso risultato Roma e Spezia: i giallorossi trovano il successo sulla Salernitana grazie a Bryan Cristante, per liguri invece è decisivo Nzola contro l'Empoli.