Serie A, la classifica: Torino a +4 sulla zona retrocessione

Come cambia la classifica in Serie A

Non esce dalla crisi il Torino di Paolo Vanoli. I granata infatti perdono contro il Napoli di Antonio Conte, decisiva la terza rete stagionale in Serie A di McTominay. L'ultima vittoria del Torino risale alla sfida contro il Como, da quel momento in avanti i granata hanno raccolto solo sconfitte e un pareggio. Con il risultato maturato oggi il Torino si ritrova con un vantaggio di quattro punti dalla zona retrocessione. I granata infatti hanno 14 punti, tre in più rispetto al Como. Il Parma, vincendo contro la Lazio, sorpassa i granata all'undicesimo posto in classifica.