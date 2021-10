Serie A, la classifica: Torino di nuovo a sinistra, superate Empoli e Udinese

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A in seguito alla sfida tra granata e rossoblù che ha aperto il nono turno

La partita Torino-Genoa ha aperto la nona giornata di Serie A, vediamo come il risultato finale 3-2 cambi la classifica del campionato. Per i granata di Juric si tratta di 3 punti molto importanti che consentono di tornare al decimo posto e dunque nella parte sinistra della classifica. Il Toro infatti raggiunge quota 11 punti e scavalca Udinese ed Empoli che però devono ancora giocare.

Per il Genoa invece si tratta di una sconfitta che inguaia sempre più i rossoblù. La formazione di Ballardini resta ferma a 6 punti alla pari del Cagliari e si trova in piena zona retrocessione avendo sotto solo la Salernitana a 4 lunghezze.

In serata la Sampdoria ha battuto in casa 2-1 lo Spezia e si porta a quota 9 punti. La squadra di Thiago Motta, invece, dopo questa sconfitta resta ferma a 7 lunghezze, un solo punto in più del Cagliari terzultimo che domenica giocherà a Firenze.