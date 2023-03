Serie A, la classifica: Torino nono, a 1 punto di distanza dal settimo posto

Come cambiano gli equilibri in classifica al termine della sfida tra Torino e Bologna

Il Torino conquista con le unghie e con i denti tre punti fondamentali in ottica classifica. I granata vincono per 1-0 contro il Bologna e mettono pressione proprio alla squadra di Thiago Motta, portandosi da -4 a -1. Il Toro si avvantaggia anche della sconfitta della Juventus contro la Roma e si porta al nono posto a -1 dal settimo che tiene agganciati all'Europa. Nell'altra sfida di giornata la spunta, con più di un brivido, il Sassuolo sulla Cremonese: i lombardi passano dallo svantaggio di due gol al pari, salvo poi essere sconfitti nel finale per 3-2.