Serie A, la classifica: Torino undicesimo, la Fiorentina manca il sorpasso

Come cambiano gli equilibri in classifica al termine della decima giornata

Si chiude la decima giornata di Serie A. Mancavano solo due verdetti all'appello per vedere come si sarebbe ridisegnata la classifica. Il Torino resta all'undicesimo posto, preceduto dall'Empoli e seguito dalla Salernitana. Non riesce il sorpasso ai granata da parte della Viola, che non va oltre l'1-1 contro il Lecce ed è anzi costretta a inseguire i salentini dopo la rete di Ceesay, agguantato da Kouamé. La Fiorentina raggiunge così quota 10 punti, si porta a una lunghezza di distanza dal Torino ma resta alle spalle dei granata. Il Lecce sale invece a 8. Nell'altra gara della serata, la Roma supera di misura la Sampdoria, fanalino di coda in Serie A. Basta un 1-0 alla squadra di Mourinho, che si porta al quarto posto. Grande protagonista Lorenzo Pellegrini, autore del rigore valso i tre punti nella sua 200esima presenza in Serie A.