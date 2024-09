Serie A, la classifica: un’altra notte in vetta per il Torino

Dopo gli anticipi di venerdì, oggi 21 settembre sono andate in scena le altre tre gare della 5ª giornata di Serie A 2024-2025. Il Venezia di Di Francesco al Penzo schianta il Genoa di Gilardino per 2-0, grazie alle reti di Busio e del capitano Pohjanpalo. Invece, la sfida tra Napoli e Juventus in programma alle 18:00 termina sul risultato di 0-0. Il pareggio a reti inviolate concede al Napoli di Conte di agganciare l’Udinese al secondo posto a 10 punti, mentre la Juventus di Motta sale al 4 posto a pari punti con l’Empoli a quota 9. In serata alle 20:45 il Parma di Pecchia sfiderà il Lecce di Gotti. Il Torino quindi rimane ancora in vetta solitaria a quota 11 punti. Analizziamo ora la classifica.