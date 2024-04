Sondaggio – Confermereste ancora Juric sulla panchina del Torino?

Vorreste ancora Ivan Juric sulla panchina del Torino per la prossima stagione o meglio virare su un'altra guida tecnica? Il quesito che avevamo posto ai nostri lettori una settimana fa, torna d'attualità. Allora il pubblico di TN, seppur diviso, aveva votato in maggioranza per un nuovo ciclo con Juric in panchina, opzione gradita al 62% a fronte di un 32% contrario all'eventualità. Nel frattempo il Torino è sceso in campo con il Frosinone, in una gara in cui i tre punti erano vitali per una lotta concreta all'ottavo posto e per alimentare le speranze europee. Invece è arrivato uno 0-0 deludente che è un'occasione persa. Riproponiamo allora nuovamente ai nostri lettori il sondaggio di settimana scorsa, alla luce dell'ultima prestazione e di un ottavo posto sempre più difficile da raggiungere con conseguenti speranze d'Europa. Il contratto di Ivan Juric scade il 30 giugno 2024. Confermereste ancora il tecnico croato sulla panchina granata per la prossima stagione oppure preferireste che le strade di Juric e del Torino si separassero dopo tre stagioni?