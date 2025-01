Sondaggio – I lettori di TN sono in gran parte soddisfatti per l’arrivo di Elmas

Nelle scorse ore qui sulle colonne di Toro News abbiamo proposto ai nostri lettori un sondaggio per chiedere loro un parere sul primo acquisto di gennaio del Torino. Si tratta di Eljif Elmas, centrocampista macedone arrivato dal Lipsia in prestito con diritto di riscatto ma che conosce già bene la Serie A avendo giocato più di quattro anni con la maglia del Napoli. I lettori di Toro News hanno espresso un parere positivo per questo primo innesto dei granata: il 70% (1695 persone) ha infatti votato "Sì" alla domanda se si potesse ritenere soddisfatto da questa firma mentre poco meno del 30% (705 voti) ha scelto di votare per il "No".