Sondaggio – La terza divisa del Toro piace ad una leggera maggioranza di lettori

Il quadro delle divise del Torino per la stagione 2023/24 è completo. Dopo la presentazione della terza maglia avvenuta ieri, abbiamo chiesto ai nostri lettori di esprimere un parere e votare se rientrasse nei loro gusti questa maglietta grigia con sfumature arancioni. I voti di questo sondaggio sono risultati essere molto vicini. Vince infatti il "Sì" con un leggero vantaggio di 646 voti contro i 520 del "No". Una leggera maggioranza pari al 55,45% dei lettori di Toro News afferma quindi di gradire la terza maglia del club granata per il prossimo campionato contro il restante 44,64% che ha invece bocciato questo Third Kit.