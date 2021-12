Sondaggio – Quale coppia di trequartisti schierereste dal 1′ con il Cagliari?

Nell'ultima partita con l'Empoli, Ivan Juric ha deciso di fare affidamento sulla coppia Pjaca-Praet: su chi dovrebbe puntare il tecnico granata per il match di lunedì sera con il Cagliari?

Pjaca, Brekalo, Praet e Linetty: quattro giocatori in ballottaggio per due posti da titolare. Nell'ultima partita con l'Empoli Ivan Juric ha deciso di schierare dal primo minuto la coppia formata da Pjaca e Praet: il trequartista di proprietà della Juventus - che Juric sta cercando di gestire al meglio dopo i vari problemi fisici - ha segnato la rete del 2-0. Contro i toscani allenati da Andreazzoli - complice l'espulsione di Singo al 31' del primo tempo - Juric non ha dato spazio a Brekalo e Linetty. Lunedì 6 dicembre i granata andranno in trasferta a Cagliari a sfidare i rossoblu nel match valido per la sedicesima giornata di campionato. Ora chiediamo a voi lettori di ToroNews: se foste in Ivan Juric, quale coppia di trequartisti schierereste dal 1' contro il Cagliari?