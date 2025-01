Sondaggio – Quale voto merita il 2024 del Torino? Prevale il 5

Nelle scorse ore qui su Toro News abbiamo chiesto ai nostri lettori con un sondaggio quale fosse il voto che meritasse l'anno solare 2024 del Torino. Una parte decisamente inferiore dei votanti ha scelto come giudizio in decimi un 7 (1,74%) oppure un 8 (0,73 %). La stragrande maggioranza dei lettori di Toro News si è infatti espressa o per il 5 (insufficiente) o per il 4 (gravemente insuffciente). Alla fine prevale il 5 come voto più scelto dai lettori di Toro News (52,03%) per giudicare l'anno solare del club granata ma la spaccatura rispetto a chi invece lo valuta da 4 non è ampissima (24,56%).