Sondaggio – Rientra Miranchuk: quale coppia di trequartisti vorreste titolare?

Buone notizie arrivano dall'infermeria in casa Toro: Aleksey Miranchuk è in fase di recupero e potrebbe già tornare a disposizione, e dunque tra i convocati, di Ivan Juric per la gara contro il Napoli - in programma sabato 1 ottobre, alle 15, sul campo del Diego Armando Maradona. In questo modo, il tecnico granata ha a disposizione tutti e 3 i trequartisti principali: Miranchuk, Radonjic e Vlasic. Detto ciò, ecco che Toro News torna con il solito sondaggio settimanale, in modo da dare voce anche ai suoi lettori. La domanda che vi proponiamo quest'oggi, mercoledì 28 settembre, è: quale coppia di trequartisti titolare vi farebbe più piacere vedere nelle prossime gare?