Il nuovo sito del Torino Football Club non mette d'accordo i lettori di Toro News: al 51% dei votanti il sito non è piaciuto e al restante 49% sì. Su 632 voti tra il si e il no c'è una differenza di soli 12. Il nuovo sito web, dunque, non ha convinto a pieno i tifosi, con una metà che ha gradito la nuova interfaccia e l'altra metà rimasta scontenta. Questo a dimostrazione che, in generale, dal nuovo sito i tifosi e gli appassionati granata si aspettavano qualcosa di più.