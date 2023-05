Spezia-Torino 0-4, le reazioni social: “La vendetta è stata servita fredda”

Qualità, maturità e capacità di leggere i momenti della partita. Tre punti servivano e tre punti sono arrivati, con un risultato netto e meritato. Il Toro di Ivan Juric conquista una vittoria di straordinaria importanza, in un clima infernale, in cui hanno dovuto subire un atteggiamento inqualificabile, fatto da insulti razzisti, lancio di oggetti in campo e chi più ne ha più ne metta. Ora i granata passeranno una notte all'ottavo posto, aspettando i risultati di Monza, Bologna e Fiorentina. Di seguito i migliori tweet dei tifosi granata al termine del match.