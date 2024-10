Striscione contro Vagnati: i tifosi non perdonano le parole su Adams

Nella notte tra mercoledì e giovedì è comparso uno striscione fuori dallo stadio Filadelfia: il soggetto a cui è riferito è Davide Vagnati, responsabile dell’area tecnica del Torino. “‘Ottimo step per andare in un club più importante’. Andate a f*****o tu, Cairo e questa società imbarazzante” si legge sullo striscione. Il riferimento è alle parole che lo stesso Vagnati ha detto nel prepartita di Inter-Torino, terminata 3-2 per i nerazzurri. Vagnati, interpellato da Dazn nel prepartita di Inter-Torino sull’arrivo di Аdams, ha dichiarato: "Adams non ha fatto solo seconda divisione, ma anche tanta Premier League. E' un giocatore straordinario, ci ho lavorato personalmente tanto per portarlo a Torino. Sono convinto che abbia delle qualità per giocare nei grandi club in Italia e anche nei club europei. Le sue qualità, dalla forza alla tecnica alla capacità di essere benvoluto nello spogliatoio, gli permettono di essere un trascinatore".