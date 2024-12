Svolta societaria imminente? Il tema arriva in conferenza, Vanoli non smentisce

Svolta imminente? Vanoli non ha negato

E da parte del tecnico, a precisa domanda, non è arrivata una smentita. Quando gli è stato chiesto se avverta come imminente una svolta societaria, Vanoli non ha negato. "In questo momento stiamo pensando tutti insieme a come uscire da questo momento. Il lato extra-calcistico me lo faccio scivolare addosso. Sono altre le difficoltà, non queste", ha risposto il tecnico. Nessuna smentita, dunque. E in questo momento storico, anche un mancato "no" può essere interpretato come una implicita conferma. Quando è stato chiamato a esprimersi sulle parole pronunciate dal presidente in settimana, Vanoli le ha etichettate come "di buon senso e di grande responsabilità". Ora, per il tecnico, arriva però la parte più difficile: concentrarsi sul campo. Isolarsi dalle voci diventerà difficile in un ambiente in cui ormai si parla quasi esclusivamente della possibile cessione della società. "Ma per quanto ci riguarda - ha concluso Vanoli - andiamo avanti nella nostra direzione tecnico-tattica".