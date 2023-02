Tanti auguri a Mergim Vojvoda, l’esterno granata compie 28 anni

Oggi Mergim Vojvoda compie 28 anni. Nato in Kosovo ma cresciuto in Belgio, Vojvoda inizia la sua carriera calcistica nelle giovanili dello Standard Liegi, squadra in cui fa anche il suo esordio nei professionisti nel 2013; dal 2014 al 2016 gioca in prestito prima al Sint-Truiden (squadra belga) poi in Germania al Carl Zeiss Jena. Nel 2016 torna in Belgio e viene acquistato dal R.E. Mouscron, dove gioca fino al 2019 prima di rientrare allo Standard Liegi. Nel 2020 arriva a Torino: in questa stagione l'esterno kosovaro ha collezionato in Serie A fino ad ora 14 presenze condite da 4 assist.