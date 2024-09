Tegola Sazonov: infortunio al crociato per il difensore in prestito all’Empoli

Dopo aver svolto la preparazione sotto la guida di Vanoli, Saba Sazonov, è stato sacrificato insieme a Pietro Pellegri per arrivare a Walukiewicz, centrale considerato più solido rispetto al georgiano. Il difensore granata è stato dunque ceduto all'Empoli in estate in prestito fino al 2025 con il diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni. Diritto che ora rischia di sfumare dato il recente infortunio di Sazonov. Il classe 2002 ha rimediato una lesione al legamento crociato anteriore, infortunio che potrebbe tenerlo fuori dal campo per tutto il corso della stagione o quasi. Il difensore non potrà dunque mettersi in mostra trovando quel minutaggio che al Torino era mancato e probabilmente farà ritorno in granata a fine stagione, dato che al momento è molto difficile ipotizzare un riscatto da parte dell'Empoli.