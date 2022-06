Torino, 25 anni per Rolando Mandragora: gli auguri del club

Rolando Mandragora compie 25 anni, la scorsa stagione ha dimostrato di essere un punto di riferimento per il centrocampo di Ivan Juric

Rolando Mandragora spegne 25 candeline in questo 29 giugno. Il club lo ha omaggiato sui social con un post a lui dedicato.

Anche la redazione di Toro News si unisce agli auguri per il centrocampista granata. Mandragora la scorsa stagione ha dimostrato di essere un punto di riferimento importante per il centrocampo di Ivan Juric. Adesso sarà da capire se la prossima stagione continuerà in granata o passera alla Fiorentina (QUI I DETTAGLI).