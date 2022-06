Calciomercato, Mandragora: Fiorentina in vantaggio. Il Toro deve rilanciare

Si entra nella settimana decisiva per quel che riguarda il futuro di Rolando Mandragora . Nei prossimi giorni, se non nelle prossime ore, infatti, si cercherà di porre fine a questo intrigo che coinvolge Torino, Juventus e Fiorentina. I bianconeri restano fermi sulla loro posizione, non accettando offerte inferiori ai 10 milioni. Al momento, la Viola si è avvicinata molto a quella cifra, mentre il Toro è fermo a 8: servirà necessariamente un rilancio dei granata.

Rolando Mandragora, dopo 18 buoni mesi in granata, resterebbe volentieri al Torino, ma le pretese della Juventus restano alte rispetto a quanto offre la società di Via dell'Arcivescovado. Per questo, al momento, la Fiorentina, nonostante non sia la prima scelta del classe 1997, è in pole. Con 10 milioni messi sul piatto infatti, potrebbe chiudere in fretta la trattativa con i bianconeri. Il Toro quindi, se vuole confermare Mandragora, deve necessariamente alzare l'offerta e, in tal senso, a stretto giro di posta potrebbero arrivare novità importanti.