Torino, 29 partite senza rigori a favore: ecco quanto manca per il record

I granata sulla scia dell'Udinese nel 2019/20 quando non calciarono mai dagli undici metri

Nove mesi senza un rigore a favore. Precisamente sono passate 29 partite di Serie A da quando il Torino ha calciato l'ultima volta dagli undici metri in campionato. Era quello Spezia-Torino 4-1 della passata stagione che "regalò" un finale tesissimo alla squadra all'epoca allenata da Nicola in lotta per la salvezza: Belotti segnò dal dischetto ma non servì per riaprire la partita a favore di un Toro bloccatissimo dall'incubo retrocessione. Da quel momento in poi il nulla. Sono passate 29 partite e in casa Toro è un primato almeno per quanto riguarda l'era Cairo: la striscia più lunga, registrata da aprile a dicembre 2007, fu di 26 partite. Ma quella attuale non è considerabile record a livello assoluto, perché c'è un precedente che riguarda l'Udinese e che risale al 2019/20 quando i friulani addirittura per 49 partite non avevano avuto un rigore a favore. Zero proprio per tutta la stagione stagione '19/'20. Molto tempo prima, tra il 1993 e il 1994, il Milan di Fabio Capello rimase per 47 partite senza rigori a favore. I tifosi granata di certo sperano che il Toro non arrivi ad eguagliare queste statistiche incredibili.