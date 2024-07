Torino, a Pinzolo gioca anche lo staff: partitella tra gli uomini di Vanoli

Nell'allenamento odierno a Pinzolo i granata hanno sostenuto una seduta molto morbida e di scarico dopo il pesante allenamento di ieri. In particolare sono state provate situazioni da calci piazzati ed è anche andato in scena un divertente torneo di calcio-tennis a squadre vinto da Ilic, Ricci e Sanabria. A fine allenamento è anche arrivata la partitella... ma Zapata e compagni sedevano a bordocampo. A comporre le squadre ci hanno infatti pensato gli uomini di Vanoli, lo staff si è diviso in due team e ha sostenuto una partitella di circa 45 minuti. Le due squadre erano più o meno composte da staff medico e staff tecnico, con quest'ultimo che alla fine ha trionfato con il gol finale proprio di Paolo Vanoli. Un'ottima iniziativa per rinforzare l'ambiente e per unire gli addetti ai lavori (una vera e prima iniziata di team buildin), il tutto condito dalle risate dei giocatori a bordocampo che hanno assistito alla partita come dei veri e propri tifosi.