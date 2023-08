Torino, a sorpresa Juric rimanda Tameze: “Stia attento a come vive”

Alla prima di campionato lo scenario riguardante il mediano acquistato dall’Hellas è completamente diverso. Nel post-partita, Juric ha spiegato così la scelta fatta in direzione di Linetty: “In ritiro Adrien è arrivato in condizioni non buone, deve lavorare tanto e stare molto attento a come vive per tornare il Tameze che volevamo. Sta patendo un po’. So quello che ci può dare Tameze, ma si deve mettere a posto”. Parole che sembrano alludere a una forma fisica scadente del giocatore dovuta anche a scelte poco avvedute sul piano professionale relativamente allo stile di vita fuori dal rettangolo di gioco. C’è da aspettarsi che Tameze possa tornare presto protagonista, vista la stima di Juric nei suoi confronti, ma quello che è accaduto contro il Cagliari è assolutamente sorprendente per quanto si era visto sin qui.