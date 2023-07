Torino, abbattuta e sradicata la targa di Valentino Mazzola in piazza Galimberti

Gesto gravissimo avvenuto a Torino. Nella notte è stata sradicata la targa in piazza Galimberti, dedicata al capitano del Grande Torino, Valentino Mazzola. A rendere noto l'accaduto diffondendo le immagini è stato il presidente della Circoscrizone 8, Massimiliano Miano, che attraverso una nota ha scritto: “Questa mattina, con sgomento e rabbia prendiamo atto di un gesto folle e idiota perpetrato da chi? Per il momento non si dà a sapere. Una cosa è certa: la targa tornerà al suo posto e qualche deficiente sarà appagato per quanto reso alla collettività. Povero idiota!”. La targa era stata posta il 4 Maggio 2023 con tanto di inaugurazione ufficiale.