Torino, abbonamenti in aumento. Ma i granata restano sul fondo della Serie A

Alla mezzanotte tra domenica 15 e lunedì 16 settembre scadrà la campagna abbonamenti del Torino per la stagione 2024/2025. Dunque, c'è ancora tempo fino a dopo il match interno contro il Lecce, valido per la quarta giornata del campionato di Serie A, per sottoscrivere l'abbonamento. La campagna è stata avviata lo scorso 5 giugno e la società granata ha diramato un solo aggiornamento il 10 luglio, quando si è conclusa la prelazione. A quella data era stato fatto segnare un +30% rispetto allo stesso periodo dell'estate 2023; inoltre, si era quasi già raggiunta l'intera cifra degli abbonati della stagione 2023/2024, che era pari a 8.032 tessere. La partenza era quindi stata particolarmente positiva.

Solo Como, Empoli, Venezia e Monza con meno abbonati del Toro

Il prosieguo com'è andato? Non ci sono dati certi. Si avranno soltanto a botteghino chiuso, però le stime riportate da Calcio e finanza negli scorsi giorni attestano il Torino nei bassifondi della classifica di Serie A. In attesa di un dato ufficiale vengono attributi al club granata circa 10mila abbonamenti, il che permette alla società di Urbano Cairo di tenersi dietro solamente Como, Empoli, Venezia e Monza (uniche realtà a rimanere sotto la soglia fisiologica delle 10mila tessere). Dunque, il dato rispetto al 2023/2024 è in crescita per il Torino, ma il raffronto con le altre società di Serie A è abbastanza eloquente. Per numero di abbonati il Torino non solo non sarebbe da coppe europee, ma non sarebbe nemmeno da parte sinistra della classifica; dovrebbe invece lottare per il mantenimento della categoria.