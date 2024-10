Torino, Adams a Roma per trascinare l’attacco e interrompere l’astinenza da gol

Dalla rete annullata con il Como alla partita di Roma: Adams insegue il ritorno al gol

Irene Nicola Redattore 30 ottobre 2024 (modifica il 30 ottobre 2024 | 11:07)

Essere leader e trascinare l'attacco. Che Adams ha un obiettivo in vista della Roma e del proseguo della stagione: caricarsi il reparto offensivo sulle proprie spalle. Era il compito di Zapata prima dell'infortunio, ora serve un passaggio di testimone. E lo scozzese è il primo indiziato per raccoglierlo visto quanto fatto vedere in campo fin qui, ma serve un ritorno al gol.

Adams, una delle note più liete di inizio stagione — Che Adams è stato l'uomo più prolifico del Toro nella prima parte di stagione, a pari merito con l'infortunato Zapata. Lo scozzese, arrivato in estate a parametro zero, è stato una delle note più liete dei primi mesi di campionato e ha subito fatto breccia. Tant'è che Vanoli ben presto ha scelto proprio Adams per fare coppia con Zapata preferendolo a Sanabria. Il tecnico granata ha sempre buttato nella mischia lo scozzese, senza mai privarsene: 9 presenze in altrettante partite di campionato, 6 delle quali da titolare; 2 gettoni anche in coppa. E i numeri alla voce gol incoraggiano: 3 marcature in Serie A (contro Atalanta, Verona e Lazio) e 1 in Coppa Italia (contro l'Empoli). Complessivamente Adams ha giocato 682' siglando in media una rete ogni 171'. Il bottino avrebbe potuto essere più ampio perché venerdì scorso Adams aveva trovato la rete contro il Como, salvo vederla annullata per posizione di offside.

Adams, a Roma per tornare al gol e spingere l'attacco — Il fuorigioco segnalato contro il Como ha impedito ad Adams di interrompere un'astinenza da gol che dura da un mese. In quest'arco temporale lo scozzese è sempre rimasto il riferimento offensivo del Torino ed è spesso stato nel vivo delle azioni granata, ma senza essere determinante al momento della finalizzazione. Gli si chiede ora un ulteriore step, un passo in avanti che lo stesso Adams vorrà per sé e per i compagni. La partita di Roma è la prima occasione per mettersi alla prova. Tornare al gol è un'esigenza per spingere il Toro in avanti.