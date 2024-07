Torino, Adams è tornato in patria per aspetti burocratici: la situazione

Quando vedremo Che Adams in azione? I tifosi del Torino devono attendere ancora qualche ora. L'attaccante scozzese è stato ufficializzato nella serata di lunedì 22 luglio, ma dopo aver effettuato le visite mediche nella stessa mattinata è tornato in Inghilterra per completare alcune procedure burocratiche legate ai documenti. Adams è infatti un giocatore non comunitario, essendo il Regno Unito fuori dall'Unione Europea. La speranza della società è di averlo in Italia e nello specifico nel ritiro di Pinzolo in Val Rendena per giovedì 25 luglio in serata, però i tempi potrebbero anche leggermente dilatarsi. Al momento, infatti, si parla della serata di giovedì o della giornata di venerdì come date papabili per un arrivo di Adams in Trentino. Se ciò venisse confermato dai fatti, Adams avrebbe l'opportunità di essere presente alla presentazione pubblica della squadra e dello staff in piazza a Pinzolo nella serata di venerdì e potrebbe anche assaporare il clima partita in vista della seconda amichevole stagionale di sabato contro la Cremonese alle ore 16. Dunque, i tifosi devono pazientare ancora un po' prima di poter tributare i primi applausi all'attaccante scozzese ex Southampton.