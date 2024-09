Torino, Adams firma il terzo gol in una settimana: merita la maglia da titolare

Duplice fischio di Sozza, le squadre tornano negli spogliatoi per riordinare le idee, il Torino è sotto 0-1 contro la Lazio e Vanoli, "arrabbiato per il primo tempo", dice a Che Adams di intensificare il riscaldamento perchè sarà lui la mossa per provare a cambiare l'inerzia della partita dalla ripresa del gioco. Nel secondo tempo infatti il Toro cambia volto grazie anche ad Adams che al 67' riesce a segnare il suo terzo gol consecutivo in 7 giorni dopo quelli a Verona ed Empoli. Il gol e soprattutto la prestazione dello scozzese dimostrano che, se Zapata è imprescindibile per questa squadra dal punto di vista dello spirito-Toro, Adams è indispensabile per poter essere pericolosi in fase offensiva.

I numeri incoronano Adams: merita la titolarità

Adams fa a sportellate, nei suoi occhi si vede la fame e "la voglia di determinare" che vuole Vanoli. Lo scozzese dispensa giocate da campione, svaria su tutto il fronte d'attacco senza dare punti di riferimento e soprattutto segna: quello dell'ex Southampton è il terzo in campionato (il quarto stagionale) che gli permette di salire in testa alla classifica cannonieri del Torino davanti a Zapata al secondo posto e a Coco al terzo. Dopo la gara di Coppa Italia in cui Adams ha giocato tutta la partita mentre Sanabria è stato in panchina, contro la Lazio era quasi scontata la staffetta tra i due, ma il primo tempo senza energia e grinta hanno dimostrato come questo Toro abbia bisogno del classe '96. Nei 51 minuti in campo Adams è stato primo tra i granata per tiri tentati (4) e tiri nello specchio (2) risultando il più pericoloso della squadra e, nonostante il minutaggio inferiore rispetto a Sanabria, ha effettuato solo un passaggio in meno rispetto al compagno (7 contro 8). Anche senza il gol chirurgico in buca d'angolo, lo scozzese ha dimostrato anche col suo spirito di applicazione di essere indispensabile per questo Torino, per questo ci aspettiamo che già dalla gara di sabato contro l'Inter Adams torni titolare in campionato al fianco di Zapata dopo l'ultima volta contro il Lecce.