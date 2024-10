Torino, Adams: “Giocare sempre mi dà fiducia, mi sto divertendo”

Durante la presentazione della terza divisa del Torino per la stagione 24/25 Che Adams ha rilasciato alcune dichiarazioni. L'attaccante ex Southtampton ha avuto un ottimo impatto sulla squadra di Vanoli, trovando la rete quattro volte e fornendo due assist tra tutte le competizioni. Di seguito le dichiarazioni della punta scozzese.

Quale è la cosa che ti ha colpito di più della tua esperienza in Italia? “La gente, sicuramente, mi hanno accolto molto bene e mi hanno supportato sin da quando sono arrivato. Questo è stato molto positivo per me”.

Quale è la più grande differenza con quello che hai vissuto in Inghilterra? “Sicuramente il meteo… Poi il cibo. Oltre a quello, non moltissimo”.

Fai sempre la differenza sia quando giochi titolare sia quando subentri, preferisci quasi partire dalla panchina? “Questa stagione sta andando molto bene, spero di continuare in questo modo aiutando la squadra. Ovviamente il fatto di giocare bene mi dà sempre più fiducia. La ragione per cui sono venuto in Italia è il fatto che il calcio qui penso si sposi bene con le mie caratteristiche, e fin qui sta andando così”.