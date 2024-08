Torino, Adams in gol alla prima da titolare: ora insidia Sanabria

Adams ha trovato la via del gol contro i dilettanti del Bourgoin-Jallieu e mette nel mirino la titolarità di Sanabria

Irene Nicola Redattore 2 agosto 2024 (modifica il 2 agosto 2024 | 10:01)

È stata positiva la prima da titolare di Che Adams in maglia granata. Lo scozzese, reduce dai primi minuti da subentrato nel finale di gara contro Lione, è stato schierato titolare in coppia con Karamoh per il test contro i dilettanti del Bourgoin-Jallieu. E si è subito sbloccato sotto rete segnando il primo gol dall'arrivo a Torino.

Torino, Adams in gol alla prima da titolare — Che Adams ha sfruttato il test contro il Bourgoin-Jallieu per mettere minuti nelle gambe. La gara, in cui Vanoli ha dato ampio spazio a chi non aveva giocato contro il Lione, è rimasta a lungo in parità senza gol da una parte e dall'altra, fino a quando a inizio ripresa il risultato cambia con Che Adams. Dopo 8', l'attaccante trova la via del gol con un destro preciso dentro l'area. Prima da titolare in maglia Torino quindi e primo gol, un'iniezione di fiducia su cui costruire il resto della preparazione in vista dei prossimi impegni.

Torino, Adams insidia un opaco Sanabria — Adams inizia quindi a carburare e manda i primi segnali a Vanoli. Lo scozzese vuole dare continuità alla proprie prestazioni dopo il test contro il Bourgoin-Jallieu e mette nel mirino la maglia da titolare di Sanabria. L'attaccante paraguaiano non ha fatto fin qui un buon pre-season, restando spesso in ombra, e non ha ancora trovato la via del gol. Si prefigura quindi un ballottaggio: Adams scalpita per una conferma da titolare contro il Metz, Sanabria chiamato a rispondere.