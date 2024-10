Torino, Adams-Sanabria nuova coppia d’attacco. Dopo la sosta le prove generali

Ora che Zapata è fuori dai giochi, Sanabria si candida per una maglia da titolare a fianco all'attaccante scozzese

Con Zapata out per infortunio, è tutto da rifare per Vanoli per quanto riguarda l'attacco. Che Adams è migliorato di partita in partita, sfoderando ottime prestazione, condite anche con 3 gol. Per questo motivo sembra che, come era stato Zapata finora, sarà lui ora il titolare inamovibile intorno a cui Paolo Vanoli costruirà il resto del reparto offensivo. In organico adatti a ricoprire la posizione di attaccante ci sono solo Sanabria, Karamoh e l'alternativa Vlasic, che potrebbe riadattarsi al ruolo di seconda punta. Il paraguayano, anche (ma non solo) per anzianità ed esperienza, parte in vantaggio.

Tonny Sanabria, riuscirà a ritrovare la forma migliore? — Tony Sanabria è al Toro ormai da oltre 4 anni, ma ha convinto a corrente alternata. E' andato in doppia cifra soltanto una volta, nel 2022/23, stagione in cui ha segnato 12 gol. E' da sottolineare, però, come sia sempre stato un giocatore abbastanza tecnico: sempre disposto a sacrificarsi, tra le sue caratteristiche di gioco ci sono in particolare quelle di abbassarsi e giocare con la squadra e di sapere gestire la palla quando ne è in possesso. Un dato da sottolineare a proposito è l'elevata presenza di assist per una prima punta: 4 nella stagione 2022/23 e 5 nella stagione prima. Affiancato ad un giocatore come Adams, che sa anche segnare, potrebbe fare bene, per quanto Sanabria non sia stato comunque in grado di convincere al fianco di Duvan Zapata.

Adams: ora l'attacco conta su di te — Che Adams è arrivato la scorsa sessione di mercato, ed è già riuscito a conquistare la piazza. Finora per lui 3 gol e 1 assist in 7 presenze in campionato. E' un giocatore che sa segnare, e l'ha già dimostrato: tra Birmingham e Southampton ha avuto la media di un gol ogni 3/4 partite. Va anche sottolineato che le stagioni migliori le ha fatte in Championship, seconda divisione inglese, andando in doppia cifra due volte, mentre in Premier League nella sua stagione migliore ha segnato 9 gol, nell'annata 2020/21. Per lui questo potrebbe essere l'anno del vero salto di qualità in uno dei top 5 campionati europei, dal momento che da qua a fine campionato sarà lui la punta di diamante dei granata, e ha tutte le carte in regola per essere all'altezza delle aspettative.

Coppia d'attacco: funzionerà l'asse Scozia-Paraguay? — Ora che entrambi sono impegnati con le rispettive nazionali, tiriamo le somme di quanto visto finora per prevedere come sarà il futuro. Finora i due attaccanti hanno giocato poco insieme, anche a causa del fatto che Vanoli ha più volte tolto uno per far entrare l'altro. Ad oggi i due hanno giocato insieme 15 minuti contro il Venezia , quando era in campo loro insieme a Zapata, e nella stessa condizione di tridente offensivo 17 minuti contro la Lazio. Da quest'analisi si vede quindi come Adams e Sanabria non abbiano ancora mai giocato insieme come coppia d'attacco, ma sempre insieme a Zapata. Vederli insieme sarà quindi qualcosa di completamente nuovo, che potrebbe riservare delle sorprese. Quel che è certo è che, se Vanoli saprà sfruttare bene le caratteristiche dei due giocatori, entrambi hanno le carte in regola per funzionare insieme: Sanabria a livello tecnico, di assist e gestione del pallone, Adams a livello più offensivo, con le sue doti fisiche, di inserimento e finalizzazione. L'opzione Adams-Sanabria come coppia d'attacco non è quindi così pessima come alcuni tifosi credono, ma adesso sta a Vanoli riuscire a sfruttare al meglio le caratteristiche dei due per farli funzionare, e continuare a segnare.