Torino, si ferma Lukic: affaticamento agli adduttori per il serbo

Doppia seduta di allenamento per il Torino al settimo giorno di lavoro in Valgardena e si registrano i primi acciacchi fisici. Si ferma Sasa Lukic precauzionalmente. Il centrocampista ha accusato un un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra e ha terminato l'allenamento mattutino anzitempo. Nel pomeriggio il giocatore serbo non è sceso in campo e ha svolto differenziato. Ancora a parte Iago Falque che ha lavorato insieme al neo arrivato Dennis Stojkovic. A Santa Cristina non si è ancora visto Soualiho Meïté, è in corso una trattativa con il Benfica (leggi qui). Ibrahim Karamoko ha fatto rientro all'ombra della Mole visto l'arrivo di Stojkovic. Nicola Rauti ha ricominciato nel pomeriggio con una corsa blanda in campo dopo l'infortunio subito in amichevole. Ben Lhassine Kone non si è visto in campo dopo la distrazione muscolare subita alla coscia sinistra. Anche per domani in programma doppia seduta, con i medesimi orari di oggi. Il Toro scenderà nel terreno di gioco del centro sportivo “Mulin da Coi” alle ore 9.30, mentre nel pomeriggio, alle ore 17 si terrà una seduta tecnica.