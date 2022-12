Torino, affaticamento per il granata Ricci: le condizioni non preoccupano

Samuele Ricci si è dovuto fermare anticipatamente durante il ritiro del Toro in Spagna a causa di un infortunio muscolare: si tratta di un affaticamento, nulla di grave perciò, e le condizioni del centrocampista granata al momento non preoccupano. Allo stato delle cose il giocatore sarà disponibile il 4 gennaio con Torino-Verona, alle 14:30 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Da verificare invece la sua presenza nell'amichevole di questa settimana, Torino-Cremonese, venerdì 23 dicembre.

Ricci, al Filadelfia per riunirsi al gruppo

Il giocatore, reduce da una prima parte di stagione con ottimi risultati e prestazioni in cui ha dimostrato quanto fondamentale sia la sua presenza in campo ha dovuto astenersi dallo scendere in campo nell’amichevole di venerdì scorso, 16 dicembre, contro l’Almería, terminata poi con un pareggio per 1-1. Nei prossimi giorni, durante la preparazione per la ripresa della Serie A, Ricci si riunirà gradualmente al gruppo, cercando così anche di limitare le conseguenze e il vuoto lasciato dall’assenza di Karol Linetty, infortunato al muscolo ileopsoas della gamba sinistra e che lo costringerà a stare lontano dal campo per qualche settimana.