Torino, Aina mai utilizzato nel 2022: è sceso nelle gerarchie di Juric

18 presenze stagionali, 16 in campionato: dopo la Coppa d'Africa non è mai stato impiegato da Juric. Nel 2022 zero minuti

Andrea Calderoni

Ola Aina non gioca una partita ufficiale con il Torino dal 22 dicembre 2021. Ne ha saltate tre (Fiorentina, Sampdoria e Sassuolo) per la Coppa d'Africa, giocata con la sua Nigeria, poi a febbraio non è mai stato impiegato, sebbene sia a completa disposizione di Ivan Juric. L'andamento dell'avvio di 2022 del laterale difensivo ci dice che il classe 1996 nato a Londra ha perso terreno nelle gerarchie del Torino. Aveva iniziato la stagione come una delle scommesse da vincere, dopo un paio di stagioni complicate sotto la Mole culminate con il prestito in Inghilterra al Fulham. E aveva trovato anche parecchio spazio nelle prime settimane. Il nuovo corso Juric si era aperto con Aina titolare in quattro delle prime cinque giornate di campionato. Fino al 22 dicembre 2021 ha collezionato ben 18 presenze, 16 in campionato, per un totale di 1.273 minuti (oltre mille in Serie A).

MOSSE - Oggi, però, la realtà è ben diversa rispetto a quella di qualche mese fa. Aina poteva anche essere indiziato a salutare Torino, soprattutto dopo l'arrivo di Mohamed El Fares. Il grave infortunio patito nei primi giorni di allenamento in granata dall'algerino ha rimescolato le carte e Aina è rimasto sotto la Mole. Anche la partecipazione alla Coppa d'Africa ha certamente inciso sull'utilizzo di Aina. Però, ormai è passato oltre un mese dal ritorno del laterale difensivo nigeriano e quindi era lecito attendersi quanto meno qualche spezzone. Non è stato così e questo certifica che nella testa di Juric Aina ha perso più di qualche posizione rispetto a settembre o ottobre.

SCOMMESSA - Juric ha dimostrato di saper sorprendere (quindi non è da escludere una presenza di Aina a sorpresa magari a Bologna o contro l'Inter), però il dato di fatto resta: Aina non è più un titolare di questo Torino. Ha perso terreno nelle griglia degli esterni granata. La scommessa di renderlo un giocatore più affidabile dal punto di vista mentale nell'arco dei novanta minuti fin qui non ha dato l'effetto sperato. Le prestazioni di Aina non sono mai state del tutto soddisfacenti. Nell'ultima parte della stagione, perciò, sarà compito del nigeriano invertire il trend e dovrà essere bravo a sfruttare ogni singola occasione, a partire dalla prima che gli verrà concessa nel suo 2022 granata.