Toro, Singo punta a riprendersi il posto: ma un principio di pubalgia va gestito

Juric ha scelto Ansaldi contro il Cagliari, ora Singo vuole riprendersi il suo posto

Gualtiero Lasala

Wilfried Singo in panchina contro il Cagliari: è stata una scelta per certi versi sorprendente, quella presa da Juric la scorsa settimana, specie pensando al ruolo da protagonista che si era ritagliato l'ivoriano nel mese di gennaio con i gol in due partite consecutive contro Fiorentina e Sampdoria. Una scelta che a posteriori non ha funzionato a meraviglia, vista la prova non eccezionale offerta da Ansaldi, ma che può essere spiegata in più direzioni. Innanzitutto c'era la necessità di tornare a coinvolgere l'argentino, elemento di qualità superiore che può tornare sempre utile e che deve rientrare in forma. Inoltre Juric deve essere particolarmente attento nella gestione di Singo, che da settimane si porta dietro un principio di pubalgia. Un problema fisico che qualche problema glielo crea, ma che per ora non gli ha imposto di fermarsi. Il giovane Wilfried spera di arrivare a fine stagione per poi valutare il da farsi.

CAMBIO - Anche per questo, contro il Cagliari Juric ha scelto di mischiare le carte dal primo minuto. Ha sostituito Singo, optando per Ansaldi: soprattutto contro squadre chiuse, il tecnico croato ritiene che la qualità dell'argentino sia più utile rispetto all'esterno ex Primavera. Infatti in proiezione offensiva Ansaldi è stato - contro il Cagliari - uno dei migliori: ha avuto 3 occasioni da gol, più di tutti i suoi compagni di squadra; in più è stato protagonista di 3 passaggi chiave, risultando nuovamente il migliore. In fase difensiva, invece, è stato responsabile su entrambi i gol, soffrendo molto la verve di Bellanova, e quindi verso la trasferta di Bologna la conferma dell'argentino è a rischio.

RISCATTO - Singo in questo momento sta lavorando per tornare titolare e riconquistare la fiducia del tecnico. Ma deve affinare la sua capacità di essere preciso nei cross e nei tiri. Ad esempio nell'ultima partita giocata da titolare, contro la Juventus, è stato messo in una situazione favorevole due volte nella ripresa ma prima ha colpito malamente in un tentativo di tiro e poi non è riuscito a incidere in un uno contro uno che avrebbe potuto portarlo verso la porta. Juric ha bisogno di precisione soprattutto in quelle zone di campo: agli esterni è abituato a chiedere molto. Ma detto dei problemi fisici che vanno tenuti a bada, al momento si può pensare che nella prossima partita contro il Bologna Singo proverà a riprendersi il suo posto da titolare per mettere un altro tassello nella sua crescita personale.