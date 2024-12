Torino, al Filadelfia il brindisi di Natale. Discorso di Cairo alla squadra

Come riportato da La Gazzetta dello Sport Durante la serata di martedì 10 dicembre si è tenuta la festa di Natale al Filadelfia. Giocatori, staff e società si sono riuniti in un momento di convivialità utile anche a rinsaldare l'unione tra le varie componenti in un momento sportivo non facile. All'incontro era presente anche il presidente Urbano Cairo, che ha colto l'occasione per incontrare squadra e mister, con cui ha tagliato la torta granata. Nel classico brindisi di Natale, il numero uno del Torino ha voluto fare i suoi auguri ai calciatori: "Credete sempre in voi stessi, nel calcio come nella vita nulla è impossibile", queste alcune parole del discorso di Cairo.