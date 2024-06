Torino, al via la campagna abbonamenti per la stagione 2024/2025: info e prezzi

Tutte le info sulla campagna abbonamenti per il 2024-2025

Redazione Toro News 5 giugno 2024 (modifica il 5 giugno 2024 | 13:58)

Il Torino ha dato il via ufficiale alla campagna abbonamenti per la stagione 2024/2025. A partire da oggi, mercoledì 5 giugno, sarà infatti possibile sottoscrivere l'abbonamento stagionale alle partite casalinghe del Torino. Di seguito le informazioni sulla campagna.

Torino, campagna abbonamenti 2024/2025: le fasi di vendita — Come riportato sul sito ufficiale del Torino FC, le fasi di vendita per gli abbonamenti saranno gestite come segue: "A partire dalle ore 12.00 di mercoledì 5 giugno gli abbonati alla stagione 2023/24, inclusi quelli al girone di ritorno, possono confermare il loro posto o cambiarlo – anche in un settore differente – al miglior prezzo. Rinnovando infatti entro la mezzanotte di martedì 9 luglio – scadenza del diritto di prelazione – si avrà diritto ad uno sconto esclusivo e al primo turno della Coppa Italia (32esimi di finale) a solo 1 euro. Da mercoledì 10 luglio i posti non confermati dagli abbonati saranno liberati e messi in vendita. La vendita ai nuovi abbonati sarà suddivisa invece in due fasi. La prima scatterà già giovedì 13 giugno e permetterà ai nuovi abbonati di accedere al listino prevendita scontato e di avere il primo turno di Coppa Italia a 1 euro. La seconda fase di vendita partirà mercoledì 10 luglio, con un listino prezzi dedicato che assicurerà un risparmio fino al 50% rispetto all’acquisto dei singoli biglietti."

Torino, campagna abbonamenti 2024/2025: tutte le informazioni e le novità — Sono davvero tante le novità che vengono introdotte dalla stagione 2024/25 e anche per questo la vendita inizia con largo anticipo rispetto al passato. Il Club vuole infatti dare tempo ai tifosi di valutare i cambiamenti e scegliere la soluzione preferita. È confermata la politica di prezzi accessibili e super sconti per i giovanissimi, gli studenti e i nuclei familiari. Nasce inoltre la nuova area dedicata alle famiglie, i Distinti Family e i nuovi mini-abbonamenti a 14 match in Curva Primavera, disponibili sia per gli Studenti sia per gli Under16.

AGEVOLAZIONE ONLINE SU TORINOFC.IT

Da questa campagna abbonamenti vengono eliminati tutti i costi extra per l’acquisto online: il sito ufficiale Torinofc.it diventa sempre più centrale e il canale da preferire per acquistare. Inoltre, la sezione dedicata agli abbonamenti, sviluppata in collaborazione con il partner tecnologico Vivaticket, si presenta con una nuova interfaccia grafica, semplice e intuitiva: si potrà confermare il proprio posto o scegliere in autonomia di cambiarlo al miglior prezzo e senza sorprese né code. Il pagamento potrà avvenire con carta di credito Visa, Mastercard, Amex oppure Satispay.

TESSERA CUORE GRANATA

Per abbonarsi è necessario come sempre avere la tessera Cuore Granata, che si può sottoscrivere online a soli 15 euro spedizione inclusa oppure presso lo sportello Biglietteria dello Stadio, allo stesso prezzo. Vale per dieci annie dà accesso a numerose agevolazioni.

DISTINTI FAMILY

Nei Distinti Laterali - verso la Curva Maratona - nasce l’area Family, dedicata alle famiglie e ai più piccoli, con iniziative di intrattenimento dedicato. Si tratta dei settori 117-118-223 del primo e del secondo anello. In quest’area l’abbonamento Adulto potrà essere acquistato solo insieme ad un Under16 e a prezzi davvero vantaggiosi: Under16 a soli 155 euro - circa 8 euro a partita - Adulto accompagnatore a 255 euro - ovvero il solo valore dei biglietti di circa 6 big match.

CURVA MARATONA

Non ha bisogno di presentazioni, forte della sua Storia e dei 19 Soldout in tutti i match della stagione 2023/24. Abbonarsi è la scelta migliore non solo per riuscire ad assicurarsi un posto, soprattutto nei big match, ma per risparmiare fino al 50% rispetto ai singoli biglietti. Anche nella stagione 2024/25 non saranno previsti biglietti a tariffa ridotta in Maratona: sarà pertanto ancora più conveniente abbonarsi per i minori di 18 anni e per le donne, che potranno approfittare di una tariffa ancora più conveniente.

CURVA PRIMAVERA

Quest’anno in tante occasioni il tifo si è sentito forte anche dalla Primavera. Al Derby in particolare era 100% granata ed è da questo risultato che vogliamo creare le nuove basi di riempimento del settore, anche nei big match. Abbiamo pensato di dividere il settore in due categorie: i posti del lato Tribuna e quelli verso il Settore Ospiti. Sarà il lato Ovest ad essere in vendita in abbonamento, in modo da non disperdere gli abbonati e creare aree occupate interamente da loro.

DISTINTI E TRIBUNA SI FANNO IN TRE

I settori Distinti e Tribuna vengono frazionati in modo da differenziare i posti centralissimi da quelli più distanti dalla linea di metà campo. Per questo troverete i settori “Centrale” come nuovo settore, con un prezzo invece scontato per i posti dei settori a fianco.

TARIFFA DONNE

La tariffa legata al sesso sarà disponibile solo per i rinnovi, quindi fino al 9 luglio compreso. Si ricorda che un abbonamento Donna potrà essere ceduto solo ad altre tifose e per questo si potrà comunque valutare di acquistare un abbonamento a tariffa Intero, in modo da poterlo cedere anche ad un granata di sesso maschile.

ABBONAMENTI A 14 MATCH PER STUDENTI E PICCOLI TIFOSI

Altra grande novità è il l’abbonamento a 14 match, ad un prezzo che vuole rappresentare la porta di accesso al mondo granata per i giovani e giovanissimi.

Solo 99 euro per gli Studenti Universitari Under30, esibendo il tesserino universitario.

Solo 50 euro per i Minori di 16 anni, acquistando contestualmente anche un abbonamento Intero da 100 euro.

Sarà sempre possibile acquistare in un secondo momento, a condizioni agevolate, il biglietto per i 5 match non inclusi ossa Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma.

UN TEAM A DISPOSIZIONE DEI TIFOSI

Per qualsiasi dubbio, chiarimento o assistenza il Ticketing Team del Toro è a vostra disposizione. Potete scriverci compilando il modulo di contatti oppure venire a trovarci allo sportello Biglietteria dello stadio che sarà aperto con Orario continuato da mercoledì 5 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

Torino, campagna abbonamenti 2024/2025: i prezzi — Prezzi speciali riservati agli abbonati

Gli abbonati hanno diritto a una prelazione sul proprio posto della stagione 2023-2024 dal 5 giugno al 9 luglio, si potrà confermare il proprio posto o cambiarlo – anche in un settore differente – al miglior prezzo. Da mercoledì 10 luglio i posti non confermati dagli abbonati saranno liberati e messi in vendita. I prezzi:

Curva Maratona: intero 235,00 € (ridotto donna 199,00 €; ridotto Under 18 189,00 €);

Curva Primavera: intero 215,00 € (ridotto donna 179,00 €, ridotto Under 18 169,00 €);

Distinti Granata: intero 335,00 € (ridotto donna 265,00 €, ridotto Under 18 245,00 €);

Distinti Family: intero 255,00 € (Under 16 155,00 €);

Tribuna Granata: intero 385,00 € (ridotto donna 325,00 €, ridotto Under 18 255,00 €);

Poltroncine Granata: intero 785,00 €

Prezzi vendita libera

La prima scatterà già giovedì 13 giugno e permetterà ai nuovi abbonati di accedere al listino prevendita scontato e di avere il primo turno di Coppa Italia a 1 euro. La seconda fase di vendita partirà mercoledì 10 luglio con un nuovo listino.

