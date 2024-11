Torino, al via la pausa nazionali: ecco chi resta al Fila con Vanoli

In un momento nero per la stagione granata arriva la pausa nazionali, che permette al Torino di rifiatare e provare a riassestarsi. Vanoli sa che d'ora in poi non è più ammesso sbagliare e dovrà sfruttare questo tempo a sua disposizione per preparare al meglio la gara contro il Monza. Lavoro tutt'altro che facile visto il numero ridotto di giocatori che potranno regolarmente allenarsi in vista del match con i brianzoli.

Tra nazionali e infortuni: Vanoli lavora con un gruppo molto ristretto

I granata convocati dalle rispettive nazionali sono undici: Aaron Ciammaglichella, Saul Coco, Gvidas Gineitis, Guillermo Maripan, Marcus Pedersen, Antonio Sanabria, Borna Sosa , Mergim Vojvoda, Nikola Vlasic, Sebastian Walukiewicz e Adam Masina. Un numero importante di giocatori che non saranno a Torino insieme alla squadra e non potranno lavorare con lo staff granata. A questi nomi si aggiungono anche gli infortunati: Adams, Ilic e Ricci ad esempio proveranno a recuperare per la gara con il Monza, ma non potranno svolgere, almeno per questa settimana, i regolari allenamenti con la squadra e lavoreranno a parte. A questi nomi si aggiungono poi i soliti Zapata, Savva, Ilkhan e Schuurs. Problemi invece meno rilevanti per Vanja, che dovrebbe essere già recuperato e Njie, che ha rimediato un piccolo affaticamento. Tirando le somme, dunque, Vanoli può contare su un gruppo privo di attaccanti e difensori e con tanti giovani a disposizione. Non sarà di certo questa la settimana giusta per preparare il ritorno in Serie A, ma si lavora aspettando il rientro e il recupero delle pedine più importanti di questa rosa.