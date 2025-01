Torino, alla Fiorentina manca la vittoria da un mese in casa

La Fiorentina è sesta in campionato. La classifica rimane invariata sia se si vanno a valutare le partite in casa che quelle in trasferta. Se, dopo la vittoria dell'andata, i viola sembravano essere pronti per un campionato di alta classifica, adesso si parla addirittura di una panchina di Palladino non così salda. L'ultimo successo dei toscani in campionato è datato 8 dicembre (contro il Cagliari). Dopodiché sono arrivate quattro sconfitte (Bologna, Udinese, Napoli e Monza) e un pareggio (Juventus).